    5 Sept 2025 10:38 AM IST
    5 Sept 2025 10:38 AM IST

    90,000 കി​ലോ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    90,000 കി​ലോ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​ന് തൊ​ട്ടു പി​റ​കെ 90,000 കി​ലോ നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 158 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും 7.38 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യി​ന​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ത്തും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ളി​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ.​എ​ൽ) വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, മൊ​ത്ത​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കെ.​ആ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗോ​ഡൗ​ൺ സീ​ൽ ചെ​യ്തു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​യ തു​ണി​സ​ഞ്ചി പോ​ലു​ള്ള​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ.​എ​ൽ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​രീ​ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​ആ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ ​ബ്ലോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 29 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 30,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കെ.​ആ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സി ​ബ്ലോ​ക്ക് 22 കേ​സു​ക​ൾ 6310 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്-3500 പി​ഴ, അ​വ​ന്യൂ റോ​ഡ് (ബി ​ബ്ലോ​ക്ക്) -17 കേ​സു​ക​ൾ, 300 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -40,000 പി​ഴ, ക​ലാ​സി​പാ​ള​യ -24 കേ​സു​ക​ൾ, 150 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -45,900 പി​ഴ, യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് -27 കേ​സു​ക​ൾ, 110 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -61,800 പി​ഴ, പീ​നി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ -27 കേ​സു​ക​ൾ, 450 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -1,00,500 പി​ഴ, ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി -1 കേ​സ്, 218 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -50,000 പി​ഴ, ചാ​മ​രാ​ജ് പേ​ട്ട് - 37 കേ​സ്, 2000 കി​ലോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് -4.07 ല​ക്ഷം പി​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:Local Newsseizedsingle use plasticmetro news
