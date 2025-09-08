Begin typing your search above and press return to search.
    8 Sept 2025 11:39 AM IST
    8 Sept 2025 11:39 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നാ​യി വെ​ട്ടി​നീ​ക്കു​ക 900 മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നാ​യി വെ​ട്ടി​നീ​ക്കു​ക 900 മ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ലെ ഗാ​ന്ധി കൃ​ഷി വി​ജ്ഞാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ (ജി.​കെ.​വി.​കെ) സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന 900ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു. 300 ക​ട​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഉ​ദ്യാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​താ​ഭ​ക്ക് കോ​ടാ​ലി വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2024-25 സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ലാ​ണ് പു​ഷ്പ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി.​കെ.​വി.​കെ കാ​മ്പ​സി​ലെ 125 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വ​കു​പ്പി​ന് 99 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭൂ​മി കൈ​മാ​റു​മ്പോ​ൾ മ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം, വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 50ശ​ത​മാ​നം പ​ങ്കി​ട​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​മീ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി, ച​ക്ക, മാ​വ്, തെ​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10-15 വ​ർ​ഷം പ്രാ​യ​മു​ള്ള 924 മ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​രും. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ട്ടു വ​ള​ർ​ത്തി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​ന​ടാ​ന്‍ വേ​ണ്ട ചെ​ല​വും പ​ക​രം ഭൂ​മി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ വി​ഷ്ണു​വ​ർ​ധ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ അ​വി​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് യെ​ല​ഹ​ങ്ക എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്.​ആ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ബെ​ല്ലാ​രി റോ​ഡി​ല്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ല്‍ ട്രാ​ഫി​ക് നി​മി​ത്തം ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​വു​മെ​ന്ന് യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ലെ റ​സി​ഡ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ(​ആ​ര്‍.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ഷ്പ വി​പ​ണി മാ​റ്റം: എ​തി​ര്‍പ്പു​മാ​യി ആ​നേ​ക്ക​ലി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍

    കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലെ വി​പ​ണി ജി.​കെ.​വി.​കെ പ​രി​സ​ര​ത്തേ​ക്കു മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​നേ​ക്ക​ലി​ലെ പു​ഷ്പ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി.​കെ.​വി.​കെ കാ​മ്പ​സി​നേ​ക്കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​ണ് കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്. ജി.​കെ.​വി.​കെ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്കും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​മു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ അ​ധി​ക​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​നേ​ക്ക​ല്‍ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​ത്തി​ബെ​ലെ​ക്കു​സ​മീ​പം ആ​ര്‍.​ടി ഓ​ഫി​സി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ പു​ഷ്പ വി​പ​ണി തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രീ​ന്‍ ഹൗ​സ് ഗ്രോ​വേ​ഴ്സ് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കൂ​ന​മ​ടി​വാ​ള വൈ. ​സോ​മ​ണ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​വേ​ദ​നം മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി​ക്കു വൈ​കാ​തെ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത്തി​ബെ​ലെ​യി​ല്‍ പു​ഷ്പ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​നേ​ക്ക​ല്‍, മാ​ലൂ​ര്‍, ഹൊ​സ്കോ​ട്ടെ, ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി, ദൊ​ഡ്ഡ​ബെ​ല്ലാ​പു​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും.

    ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പു​ര, കോ​ലാ​ര്‍, ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ല്‍ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് യാ​ത്രാ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ കു​റ​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.നൈ​സ്റോ​ഡ്, എ​സ്.​ടി.​ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍ റോ​ഡ്, മെ​ട്രോ, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഹൈ​വേ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, റെ​യി​ല്‍വേ തു​ട​ങ്ങി യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ത്തി​ബെ​ലെ​യി​ല്‍ പു​ഷ്പ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ലോ​കേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ശ​ങ്ക​യു​മാ​യി വ​ഴി​യോ​ര പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ 20 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ്. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ക​ര്‍ഷ​ക​രും എ​ക്സ്പോ​ര്‍ട്ട് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും മാ​റ്റ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍. ദി​വ​സ​വും ര​ണ്ടു​നേ​രം പൂ​ക്ക​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ വ​രു​ന്നു.

    ജി.​കെ.​വി.​കെ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യാ​ല്‍ അ​ത് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന​ഗ​റി​ലെ വ​ഴി​യോ​ര പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രി​യാ​യ രാ​മ​വ​തി പ​റ​യു​ന്നു. ജി.​കെ.​വി.​കെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന് പ​ക​രം​വെ​ക്കാ​ന്‍ മ​റ്റൊ​ന്നി​നും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ലൂ​സ് ഫ്ല​വ​ര്‍ മ​ര്‍ച്ച​ന്‍റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ദി​വാ​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല

    ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രം കെ.​ആ​ര്‍ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ബി​ന്നി മി​ല്ലി​ലും തു​ട​രും. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്ത പൂ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ജി.​കെ.​വി.​കെ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മെ​ന്നും സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഫ്ല​വ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​എം. അ​ര​വി​ന്ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍, ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ൾ​ച​റ​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ല്‍ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി (എ.​പി.​എം.​സി) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ വി​പ​ണി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

