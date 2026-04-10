പി.യു.സി പരീക്ഷയിൽ 86ശതമാനം വിജയം; മികവിന്റെ നിറവിൽ ദീക്ഷ
ബംഗളൂരു: ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ കർണാടക രണ്ടാം പി.യു.സി ഫലം വ്യാഴാഴ്ച ഓൺലൈനിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ആകെ 7,10,363 വിദ്യാർഥികളിൽ 6.10 ലക്ഷം പേർ പാസായി. ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ മൂഡ്ബിദ്രി ആൽവാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ദിഷ, കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 600 ൽ 600 മാർക്ക് നേടി സംസ്ഥാന ടോപ്പറായി.എക്സ്പേർട്ട് കോളേജിൽ നന്ദൻ നായക്, സമാന്യു എസ് ഷെട്ടി എന്നിവർ 99.67 ശതമാനം വീതം നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി .സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ദീക്ഷ ഷേണായി, അദിതി ഐ റെഡ്ഡി, അമോഗ് ബി ലോക, സുഷൻ നാരായണ ബില്ലവ എന്നിവർ 99.33 ശതമാനം വീതം നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. കാർക്കളയിലെ ജ്ഞാനസുധ പി.യു കോളേജിലെ ചൈത്രിക ചൗധരി സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ 597 മാർക്ക് നേടി, അതേ സ്ഥാപനത്തിലെ വൈഷ്ണവി കുൽക്കർണിയും അനാർവിയും 597 മാർക്ക് നേടി മികച്ച വിജയം നേടിയവരിൽ ഒരാളായി. കാർക്കളയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് കോളേജിലെ പ്രേരണ രാമചന്ദ്ര ഹെഗ്ഡെ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 598 മാർക്ക് നേടി 99.67% മാർക്ക് നേടി മികവ് പുലർത്തി.
