Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബംഗളൂരുവിൽ 80,000...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:41 AM IST

    ബംഗളൂരുവിൽ 80,000 ബി.പി.എൽ കാർഡുകൾ എ.പി.എല്ലിലേക്ക് മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗളൂരുവിൽ 80,000 ബി.പി.എൽ കാർഡുകൾ എ.പി.എല്ലിലേക്ക് മാറ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 80,000ത്തോ​ളം ബി.​പി.​എ​ൽ (ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​ക്കു താ​ഴെ​യു​ള്ള) കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് എ.​പി.​എ​ൽ (ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ) കാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    വീ​ടി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം, നി​കു​തി അ​ട​ക്ക​ൽ, മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ളം ഏ​ക​ദേ​ശം 80,000 ബി.​പി.​എ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു മാ​സ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ 80,000 കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​രി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ര്‍ രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​റി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യോ വീ​ടോ ഇ​ല്ലെ​ന്നും നി​കു​തി അ​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യ​ഥാ​ർ​ഥ തെ​ളി​വു​ക​ൾ, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബി.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് എ.​പി.​എ​ല്ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ-​സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് വ​കു​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aplbpl cardBengaluru
    News Summary - 80,000 BPL cards converted to APL in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X