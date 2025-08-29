Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 9:59 AM IST

    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു: 75 അം​ഗ അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യാ​വും ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യെ ന​യി​ക്കു​ക
    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു: 75 അം​ഗ അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി 75 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യാ​വും ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യെ ന​യി​ക്കു​ക. ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​വും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​യ​ർ​മാ​രും അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​വും. അ​തേ​സ​മ​യം, ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ​യു​ടെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ എം. ​മ​ഹേ​ശ്വ​ർ റാ​വു​വി​​നെ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യും ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് 15ന് ​നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന 2024ലെ ​ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം, ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര ഭ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴ് പു​തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത് അ​ഞ്ചു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ക്കി ചു​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ബി.​ബി.​എം.​പി പ​രി​ധി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​യ​ർ​ക്കും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി.

