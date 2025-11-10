Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ 74 മ​ര​ണം; വെ​വ്വേ​റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ മാ​താ​വാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ 74 മ​ര​ണം; വെ​വ്വേ​റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 1990നും 2021​നും ഇ​ട​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് 74 പ്ര​ത്യേ​ക എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി. 2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ (17) മാ​താ​വ് കു​സു​മാ​വ​തി​യാ​ണ് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    31 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ നേ​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നോ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    74 കേ​സി​നും വെ​വ്വേ​റെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യും മ​റ്റു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 11ന് ​എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തീ​യ​തി​ക​ൾ, സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, യു.​ഡി.​ആ​ർ (അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്) ന​മ്പ​റു​ക​ൾ, ശ്മ​ശാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യെ കൂ​ടി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഹരജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ

    ഓ​രോ കേ​സി​നും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. സം​സ്ക​രി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും റ​ഡാ​ർ പോ​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പാ​ത്തോ​ള​ജി വ​ഴി ഇ​ര​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും (ക​ന്ന​ട​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും) സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലും ഓ​രോ കേ​സി​ന്റെ​യും തീ​യ​തി, സ്ഥ​ലം, ലിം​ഗ​ഭേ​ദം, പ്രാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പൊ​തു അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​മാ​സ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

