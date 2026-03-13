Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 13 March 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 7:10 AM IST

    7,110 കിലോമീറ്റർ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും -പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ

    7,110 കിലോമീറ്റർ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും -പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ
    പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 'പ്ര​ഗ​തി പാ​ത' പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന 7,110 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. കെ.​എം. ശി​വ​ലിം​ഗ ഗൗ​ഡ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക് (എ.​ഡി.​ബി) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 293 റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ എ​തി​ർ​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    5,180 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് എ.​ഡി.​ബി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 3,242 കോ​ടി രൂ​പ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​ത​മാ​യ 1,443 കോ​ടി രൂ​പ​യും ചെ​ല​വി​ടും. കൂ​ടാ​തെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 504 കോ​ടി രൂ​പ​യും നീ​ക്കി​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട 1,356 റോ​ഡു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ, ചി​ക്ക​മം​ഗ​ളൂ​ർ, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ, കു​ട​ക്, ഉ​ഡു​പ്പി, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ഡ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 293 റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് എ.​ഡി.​ബി എ​തി​ർ​പ്പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​റോ​ഡു​ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ മ​നു​ഷ്യ-​മൃ​ഗ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​ക​നീ​ളം ഉ​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും എ.​ഡി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്കി​ലും 999 റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ 573 എ​ണ്ണ​ത്തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​യി. അ​ടു​ത്ത ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കും. മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    News Summary - 7,110 km of rural roads to be completed in one and a half years: Priyank Kharge
