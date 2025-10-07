Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമാ​ലി​ന്യ...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:36 AM IST

    മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 70 ക​സ കി​യോ​സ്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 70 ക​സ കി​യോ​സ്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 70 ക​സ കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഖ​ര മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പൗ​ര ക​ർ​മ​സേ​ന​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ക​സ കി​യോ​സ്കി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ട് ദ​ശാ​ബ്ദം മു​​മ്പേ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ വ​ന്ന് മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​രാ​വി​ലെ​യെ​ത്തു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ വ​ണ്ടി​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി ബി.​ബി.​എം.​പി 2018 ൽ ​സെ​മി അ​ണ്ട​ർ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഡ​സ്റ്റ് ബി​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​രം നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ, അ​വ നീ​ക്കി. 2018 ലാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മു​രു​ഗേ​ഷ് പാ​ള​യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​സ കി​യോ​സ്ക് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഇ​ത് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ല്ല. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ ഓ​ട്ടോ​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ക​സ കി​യോ​സ്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും മാ​ലി​ന്യം കൈ​മാ​റാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ൾ അ​വ തോ​ന്നി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​ലു​മാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം കു​മി​ഞ്ഞു കൂ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു ഖ​ര മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സി.​ഇ.​ഒ ക​രി ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ഇ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടും മാ​ലി​ന്യ ക​രാ​റു​കാ​രോ​ടും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഇ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waste managementmetronewsBangaloretop news
    News Summary - 70 Waste Collection Kasa kiosk to Be Installed in the City
    Similar News
    Next Story
    X