Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:20 AM IST

    വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് 70 പ​വ​നും അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ച്ചും ക​വ​ർ​ന്നു

    വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് 70 പ​വ​നും അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ച്ചും ക​വ​ർ​ന്നു
    ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ദ്സാ​ലു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ദീ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ അ​ഫ്താ​ബ് മ​ൻ​സി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് 70 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും 50,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന റാ​ഡോ വാ​ച്ചും ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഇ​രു​മ്പ​ല​മാ​ര​ക്കു​ള്ളി​ലെ ലോ​ക്ക​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റം​ലോ​കം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ത്രീ 27​ന് വൈ​കീ​ട്ട് വീ​ട് പൂ​ട്ടി മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ട് ത​ക​ർ​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. സം​ഭ​വ സ​മ​യ​ത്ത്, വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ മാ​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ൻ ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്.

    വീ​ട്ടി​ൽ സി.​സി ടി.​വി​യും ഒ​രു സിം ​കാ​ർ​ഡും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തും ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​സി ടി.​വി സി​മ്മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ മ​ക​ന്റെ സി​മ്മി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ചൈ​ന​യി​ൽ ‘നോ​ട്ട് റീ​ച്ച​ബി​ൾ’​റേ​ഞ്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ക​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ൽ പോ​വാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഭീ​തി ജ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ്ര​ഭു ഡി.​ടി, കൗ​പ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​സ്മ​ത്ത് അ​ലി, പ​ദു​ബി​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശ​ക്തി​വേ​ല, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡ്, ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:newswatchGold
    News Summary - 70 pounds of gold and a watch worth Rs 1.5 lakh were stolen after a house door was broken into.
