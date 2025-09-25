Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:47 AM IST

    ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി ക​ത്തി​ച്ച സം​ഭ​വം; അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ഴാ​യി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ഗ്‍വാ​ദ് ഐ​നാ​പു​ർ ടൗ​ണി​ൽ ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ത്തി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ഴാ​യി. ബീ​ഫ് ക​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ട അ​ക്ര​മി സം​ഘ​ത്തി​ലെ നാ​ലു​പേ​രും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ബീ​ഫ് ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ലോ​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സാം​ഗ്ലി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​കാ​സ് വാ​റെ, സു​ധീ​ർ ഗ​സ്‍തി, ബെ​ള​ഗാ​വി ക​ഗ്‍വാ​ദ് കു​ട​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി സാ​ഹി​ബ്‍ലാ​ൽ മു​ത്താ​വാ​ലെ എ​ന്നി​വ​രും ലോ​റി​ക്ക് തീ​യി​ട്ട​തി​ന് ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ആ​വേ​ശ് ജി​റ​ഗ​ലെ, സു​ഹാ​സ് ലോ​ണ്ടെ, അ​നി​ൽ സ​വാ​ലി, സ​ദാ​ശി​വ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ലോ​റി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ട​ണ്ണോ​ളം മാം​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ റാ​യ്ബാ​ഗി​ലേ​ക്ക് മാം​സം കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ലോ​റി ത​ട​ഞ്ഞ് ക​ത്തി​ച്ച​ത്. മാം​സ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യി എ​സ്.​പി ഭീം​ശ​ങ്ക​ർ ഗു​ലേ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:beefArrestBangalore News
