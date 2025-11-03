Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightജാതി സർവേയിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:06 AM IST

    ജാതി സർവേയിൽ പങ്കാളികളായത് 6.13 കോടി

    text_fields
    bookmark_border
    നവംബർ 10 വരെ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കാം
    ജാതി സർവേയിൽ പങ്കാളികളായത് 6.13 കോടി
    cancel
    camera_alt

    സർവേ പൂർത്തിയായ വീടുകളിൽ പതിക്കുന്ന രേഖ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: വിവാദങ്ങളും ബി.ജെ.പി ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതിജീവിച്ച് സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമീഷൻ നടത്തിയ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ സർവേയിൽ (ജാതി സെൻസസ്) ഉൾപ്പെട്ടത് 6.13 കോടി ജനങ്ങൾ.

    കണക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 31ന് പൂർത്തിയാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം 6.85 കോടി ജനസംഖ്യയിൽ, ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി നവംബർ 10 വരെ അവസരമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിമ കണക്ക് 6.20 കോടിയിലെത്തുമെന്ന് കമീഷൻ ചെയർമാൻ മധുസൂദനൻ നായിക് പറഞ്ഞു. ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജി.ബി.എ) മേഖലയിലെ പങ്കാളിത്തം കുറവായതിനാൽ സർവേ രണ്ടുതവണ നീട്ടേണ്ടിവന്നു. നിരവധി താമസക്കാർ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

    സ്വന്തം ജില്ലകളിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം പറഞ്ഞത്. ഡിസംബറോടെ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് ശിപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കമീഷന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പിന്നാക്കം, കൂടുതൽ പിന്നാക്കം, ഏറ്റവും പിന്നാക്കം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ സമുദായങ്ങളെ പുനർവർഗീകരിക്കാൻ കമീഷന് അധികാരമുണ്ട്.

    2015ൽ മാറ്റിവെച്ച ജാതി സർവേയുടെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രബല സമൂഹങ്ങളിൽനിന്ന് എതിർപ്പ് നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഈ വർഷത്തെ സർവേ, ഡേറ്റയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവവും സ്വമേധയാ ഉള്ള പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കി. ചില മേഖലകളിൽ എന്യൂമറേറ്റർമാർക്ക് എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവന്നു.

    നിരവധി പിന്നാക്ക, സൂക്ഷ്മ വിഭാഗങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം വൊക്കലിഗ, വീരശൈവ-ലിംഗായത്തുകൾക്കിടയിലെ പ്രധാന ജാതി സംഘടനകൾ സമഗ്ര പ്രാതിനിധ്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് അവരുടെ അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു. കർണാടകയുടെ ഭാവി സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കമീഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:online entryparticipatedcaste surveyBanglore
    News Summary - 6.13 crore people participated in the caste survey
    Similar News
    Next Story
    X