    Metro
    date_range 7 Feb 2026 8:37 AM IST
    date_range 7 Feb 2026 8:47 AM IST

    60 ലക്ഷം കൈക്കൂലി: എക്സൈസ് ഹൈകമീഷണർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ

    60 ലക്ഷം കൈക്കൂലി: എക്സൈസ് ഹൈകമീഷണർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ
    നാ​ഗ​ശ​യ​ന

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ക്കൂ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ണ്ഡ്യ എ​ക്സൈ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (ഡി.​സി) ആ​ർ. നാ​ഗ​ശ​യ​ന​യെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. സി.​എ​ൽ-​ഏ​ഴ് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നാ​ഗ​ശ​യ​ന 60 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സു​ന്ദ​ർ എ​ന്ന​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​നാ​യ സു​ന്ദ​റും നാ​ഗ​ശ​യ​ന​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നാ​ഗ​ശ​യ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണം​കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    TAGS:excisehigh commissionermangaluru
    X