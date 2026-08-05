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    Metro
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 7:45 AM IST

    ബി​ദ​റി​ൽ 55 പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; നാ​ല് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    ബി​ദ​റി​ൽ 55 പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; നാ​ല് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളും എ​ൽ​.പി​.ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​മാ​യി എ​സ്.പി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ രജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഒ​മ്പ​ത് മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ല് പേ​രെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 55 എ​ൽ​പി​ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തതായി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ്ര​ദീ​പ് ഗു​ണ്ടി വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് 2.75 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രും.​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ കാ​റും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ൽ​ക്കി റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നാ​ല് കേ​സു​ക​ളും മെ​ഹ​ക​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും, ഖ​ട​ക ചി​ഞ്ചോ​ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഉ​ദ്ഗി​റി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച എ​ൽ​പി​ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ൽ​ക്കി റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടിയത്. ഉ​ദ്ഗി​ർ റോ​ഡി​ലെ ബീ​രി (ബി) ​ക്രോ​സി​ന് സ​മീ​പം പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. രാ​ത്രി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.. പ്ര​തി​ക​ളെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​താ​യി എ​സ്പി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:seizedLPG cylindersArrest
    News Summary - ബി​ദ​റി​ൽ 55 പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; നാ​ല് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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