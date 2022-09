cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​യി​ൽ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക 50 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബ​സ​വ​രാ​ജ് ബൊ​മ്മൈ പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം ആ​ര​ണ്യ​ഭ​വ​നി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ വ​ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നി​ല​വി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക 30 ല​ക്ഷ​മാ​ണ്. ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് വ​ന​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ബൊ​മ്മൈ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​ന​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​ന​മേ​ഖ​ല 21 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നാ​ല് ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് വ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റും. വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 100 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

50 lakh compensation for those killed in the line of duty - Karnataka Chief Minister