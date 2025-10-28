Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:11 AM IST

    ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും -ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ഡി.​എ) അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ ഗ്രാ​ന്‍റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കും ലാ​ൽ ബാ​ഗും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ളാ​ണ്. ക​ബ്ബ​ണ്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ യാ​തൊ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. പാ​ര്‍ക്ക് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യും. ബി.​ഡി.​എ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 196 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​നെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:parksinfrastrusturemetronewsBanglore
    News Summary - 5 crore will be sanctioned for the development of Cubbon Park – D.K. Shivakumar
    Similar News
    Next Story
    X