Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:33 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് കി​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് 49 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് കി​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് 49 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ങ്കോ​ള വ​ഡ്ഡി ചു​രം വ​ള​വി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് കി​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് ഡ്രൈ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 49 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കും​ത​യി​ലേ​ക്ക് 48 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പോ​യ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ​സാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കും​ത-​സി​ർ​സി പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡു​പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബ​സ് ചു​രം റൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ​ള​വി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ബ​സ് കി​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ മ​റി​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ങ്കോ​ള​യി​ലെ​യും കും​ത​യി​ലെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. അ​ങ്കോ​ള പൊ​ലീ​സും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ടി ന​ന്നാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ങ്കോ​ള പൊ​ലീ​സ് ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

