cancel camera_alt മൈ​സൂ​രു ന​സ​ർ​ബാ​ദി​ൽ എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സി​നു സ​മീ​പം ഹൈ​ദ​ര​ലി റോ​ഡി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ന​സ​ർ​ബാ​ദി​ൽ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ 40 മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി 400 വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ള്‍ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മൈ​സൂ​രു എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സി​നു സ​മീ​പം ഹൈ​ദ​ര​ലി റോ​ഡി​ലെ 50 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ക​ന​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം, നി​ല​വി​ൽ 30 അ​ടി വീ​തി​യു​ള്ള റോ​ഡ് 90 അ​ടി​യാ​ക്കി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നെ​ക്സ​സ് മാ​ളി​നും വെ​ങ്ക​ട ലിം​ഗ​യ്യ സ​ര്‍ക്കി​ളി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ദ് ബ്ലോ​ക്കി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത്. കാ​ളി​കാം​ബ ക്ഷേ​ത്രം മു​ത​ൽ എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സ് സ​ർ​ക്ൾ വ​രെ 360 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം വ​രു​ന്ന​താ​ണ് 10 മീ​റ്റ​റോ​ളം വീ​തി​യു​ള്ള ഹൈ​ദ​ര​ലി റോ​ഡ്. ഇ​ത് മീ​ഡി​യ​ന​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ച്ച് 90 അ​ടി വീ​തി​യു​ള്ള​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ർ​ബ​ൻ ബ​സ്‍സ്‍റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ളി​കാം​ബ റോ​ഡും ഫൈ​വ് ലൈ​റ്റ്സ് സ​ര്‍ക്ള്‍ മു​ത​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡും എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സ് മു​ത​ല്‍ ന​ഴ്സി​ങ് ഹോം ​വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡും 100 അ​ടി വീ​ത​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ഹൈ​ദ​ര​ലി റോ​ഡ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് 30 അ​ടി​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി​ക്കു​റ​വ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡി​ന്‍റെ വീ​തി കൂ​ട്ടാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ര്‍ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എം.​എ​ല്‍‌.​എ ത​ന്‍വീ​ര്‍ സേ​ട്ടി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന​നു​വ​ദി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഗ്രാ​ന്‍ഡ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ള്‍, സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി എ​ന്നി​വ​യും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും മ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ്. ജി‌.​എ​സ്‌.​ടി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ര്‍ തു​ക​യാ​യ 4,95,67,181 രൂ​പ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. 1,64,508 രൂ​പ മ​രം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തി​ന് ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും 1:10 എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ല്‍ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ള്‍ ന​ടാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, 400 മ​ര​ങ്ങ​ളും ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ആ​കെ 360 മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും സാ​ധ്യ​മാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​മെ​ന്നും ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​ൻ. ബ​സ​വ​രാ​ജു പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 350 വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ളാ​ണ് വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ഓ​രോ ചെ​ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്നു മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലം കാ​ത്തു​സൂ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 400 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടാ​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ പി​ടി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തോ​ത് പ​ത്തി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​ര​മ്പ​ര ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​സ​ർ​ബാ​ദി​ൽ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള 40 മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ, പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ളും പ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​മേ​ന്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി. മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ്റി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചു​വെ​ച്ചു. റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൈ​യി​ൽ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. മ​രം മു​റി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ശു​ചി​ത്വ ന​ഗ​രം, ഹ​രി​ത ന​ഗ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് നാ​ശം വ​രു​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​രു​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലു​യ​ർ​ന്നു. പ​രി​സ​ര ബ​ള​ഗ, മൈ​സൂ​ർ ഗ്ര​ഹ​കാ​ര പ​രി​ഷ​ത്ത്, പി.​യു.​സി.​എ​ൽ, ടീം ​മൈ​സൂ​രു ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ലെ​റ്റ്സ് ഡു ​ഇ​റ്റ് മെ​സൂ​ർ, യു​വ ബ്രി​ഗേ​ഡ്, യൂ​ത്ത് ഫോ​ർ സേ​വ, ആ​ര്യ വൈ​ശ്യ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി സ​മി​തി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, മൈ​സൂ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ് ക്ല​ബ്, മൈ​സൂ​ർ അ​ത് ല​റ്റി​ക് ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. Show Full Article

News Summary -

400 saplings to be planted in Mysore to replace 40 trees cut down