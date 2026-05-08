    date_range 8 May 2026 8:27 AM IST
    date_range 8 May 2026 8:28 AM IST

    ക​ട​ണ്ട​ലെ 400 കെ.​വി പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും

    ​തീ​ര ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    രാം ​പ്ര​സാ​ദ് മ​നോ​ഹ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ഡു​പ്പി എ​ന്നീ തീ​ര​ദേ​ശ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ക​ട​ണ്ട​ലെ 400 കെ​വി പ​വ​ർ സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ജൂ​ലൈ 15 ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​വ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ​പി​ടി​സി​എ​ൽ )ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രാം ​പ്ര​സാ​ദ് മ​നോ​ഹ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പു​രോ​ഗ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ട​ണ്ട​ലെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ കാ​ര​ണം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്നു.​ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​ന്റെ​യും ഊ​ർ​ജ്ജ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗൗ​ര​വ് ഗു​പ്ത​യു​ടെ​യും നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് മം​ഗ​ളൂ​രു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, മ​ഴ​ക്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും പ്ര​സ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​നോ​ഹ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ണ്ടേ​ൽ കെ.​വി സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഗ​ണ്യ​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള മ​ൺ​സൂ​ൺ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്കും ലോ-​വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ഹാ​രം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ൽ​കും. പു​തി​യ സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഗ്രി​ഡ് സ്ഥി​ര​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ലോ​ഡ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​ത് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​നോ​ഹ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​മാ​സം 24ന് ​മു​മ്പ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള 400 കെ​വി യു​പി​സി​എ​ൽ-​ഹെ​ബ്ബ​ന​ഹ​ള്ളി ട്രാ​ൻ​സ് മി​ഷ​ൻ കോ​റി​ഡോ​റി​ൽ ലൈ​ൻ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് നേ​ടാ​ൻ കെ​പി​ടി​സി​എ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ലോ​ഡു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ത​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബ​ദ​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ലോ​ഡ് ഷെ​ഡി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ​യും തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ​പി​ടി​സി​എ​ൽ എം​ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:metropower stationJuly
    News Summary - 400 KV Power Station at Kadandale to be Completed in July
