നിയമവിരുദ്ധമായ സ്വത്തുക്കള്ക്ക് ഇ-ഖാത്ത അനുവദിച്ചതായി പരാതി; 34 പേർക്കെതിരെ കേസ്text_fields
ബംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ 110 സ്വത്തുക്കള്ക്ക് ഇ-ഖാത്ത അനുവദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റിയിലെ (ജി.ബി.എ) റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം 34 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
ജി.ബി.എ സ്പെഷ്യൽ കമീഷണർ (റവന്യൂ, ഐ.ടി) മുനീഷ് മൗഡ്ഗിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹലസൂർ ഗേറ്റ് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. കെ.ആർ. പുരം ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണറും റവന്യൂ ഓഫിസറുമായ ബസവരാജ് മാഗി, കെങ്കേരി ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണർ ഡി.എസ്. ലോകമാത എന്നിവർക്കെതിരെ രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബസവരാജ് മാഗിയുടെ ലോഗിൻ വഴി 98 ഇ-ഖാതകളും ലോകമാത ഡി.എസിന്റെ ലോഗിൻ വഴി ആറെണ്ണവും അനുവദിച്ചതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2024ന് ശേഷം നിർമിച്ച അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബി-ഖാത്തകൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായി ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അപേക്ഷകർക്ക് പുതിയ ഇ-ഖാത്തകൾ നൽകി. ബാങ്കുകൾ വായ്പ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി പണയവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ലേലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവക്ക് ഇ-ഖാത്ത അനുവദിക്കാനുള്ള ഇ-ആസ്തി പോർട്ടലിലെ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്റ്റസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ററസ്റ്റ് (സാർഫേസി) സംവിധാനമാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്നാണ് ആരോപണം.
2025 ഡിസംബർ 29 നും 2026 ജൂൺ 15 നും ഇടയിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നത്. ബാങ്കിന്റെ നിർബന്ധിത ലേല സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം വിൽപന ആധാരം, ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കരാർ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചത്. റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ 31 അപേക്ഷകളിൽ പ്രതികൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും മാഗി അനുമതി നൽകിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. ചില അപേക്ഷകളിൽ രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും വിസ്തീർണത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം, വ്യാജരേഖ നിർമാണം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തി കുറ്റാരോപിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇരുവരെയും നേരത്തേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.