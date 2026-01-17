Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:56 AM IST

    320 ഏ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തു

    200 കോ​ടി രൂ​പ മൂ​ല്യം; അ​ഞ്ച് ഭൂ​രേ​ഖ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    320 ഏ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ഗ​മം​ഗ​ല താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 200 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 320 ഏ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഭൂ​രേ​ഖ വ​കു​പ്പി​ലെ അ​ഞ്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​വി. സ​തീ​ഷ്, ഗു​രു​മൂ​ർ​ത്തി, ശി​ര​സ്തേ​ദാ​ർ​മാ​രാ​യ ര​വി​ശ​ങ്ക​ര, ഉ​മേ​ഷ്, ദാ​ര​ക​സ്തു വി​ല്ലേ​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​സ്. യോ​ഗേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ബ​ഗൈ​ർ ഹു​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി (ബി.​എ​ച്ച്.​സി) വ​ഴി​യു​ള്ള അ​നു​മ​തി​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ 320 ഏ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗോ​മാ​ല (കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​യാ​ൻ നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്) ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ഗ​മം​ഗ​ല താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​താ​യും വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗോ​മാ​ല ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി​യ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട റാ​ക്ക​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ച​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഉ​പ​ലോ​കാ​യു​ക്ത ഏ​ഴ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്താ​ൻ വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ​സ​തി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ്, ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ൽ, കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ചെ​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ നാ​ഗ​മം​ഗ​ല​യി​ലെ താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ നാ​ഗ​മം​ഗ​ല പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വ​ഞ്ച​ന, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ, കൃ​ത്രി​മ​ത്വം, വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, മോ​ഷ​ണം, ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സ്.

    നാ​ഗ​മം​ഗ​ല താ​ലൂ​ക്കി​ലെ എ​ച്ച്.​എ​ൻ ക​വാ​ലു, ചി​ക്ക​ജാ​ത​ക, ദൊ​ഡ്ഡ​ജാ​ത​ക, ക​ര​ഡ​ഹ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗോ​മാ​ല ഭൂ​മി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ദാ​ര​ക​സ്തു ഭൂ​രേ​ഖാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ഗു​വാ​ലി ചി​റ്റ്, ഗ്രാ​ന്റ് ലെ​ഡ്ജ​റു​ക​ൾ, മ​റ്റു ഭൂ​മി രേ​ഖ​ക​ള​ട​ക്കം വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ഉ​പ​ലോ​കാ​യു​ക്ത ജ​സ്റ്റി​സ് വീ​ര​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ല്ലേ​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് യോ​ഗേ​ഷി​ന്റെ കാ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് യോ​ഗേ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ റെ​ക്കോ​ഡ് റൂം ​സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളാ​യ വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ, സ​തീ​ഷ്, യ​ശ​വ​ന്ത്, ആ​ധാ​ര എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ചി​ന്ന​സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​ർ 2020 മു​ത​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ പേ​രു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലാ​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​ന്റ് ലെ​ഡ്ജ​റി​ലെ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ബി.​എ​ച്ച്.​സി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി നാ​ല് ഏ​ക്ക​റും 38 ഗു​ന്ത​യും (1089 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി) അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ക്രു​ൾ ഖാ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് ഏ​ക്ക​റും 27 ഗു​ന്ത​യും ക​ലീം മു​ല്ല​ക്ക് 11 ഏ​ക്ക​റും 23 ഗു​ന്ത​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ്സ് റൂ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഈ ​എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

