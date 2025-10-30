Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:26 AM IST

    ഹരിത സന്ദേശവുമായി യുവാവിന്റെ 300 കി.മീറ്റർ ഒറ്റയാൻ പദയാത്ര

    ഹരിത സന്ദേശവുമായി യുവാവിന്റെ 300 കി.മീറ്റർ ഒറ്റയാൻ പദയാത്ര
    നാ​ഗ​രാ​ജ്

    മംഗളൂരു: 'ഹസിരു നദിഗെ: ശുചിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടും' കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി, 'മാലിന്യം വലിച്ചെറിയരുത്, മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുക' എന്ന പ്ലക്കാർഡുമായി മംഗളൂരുവിലെ നാഗരാജ് (29) കാർവാറിൽനിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് 300 കിലോമീറ്റർ നടത്തം തുടങ്ങി.

    പദയാത്രയിലൂടെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളിൽ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഉത്തര കന്നട ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ ഡോ. ലക്ഷ്മി പ്രിയ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിച്ചശേഷം നാഗരാജ് കാർവാറിൽനിന്ന് ഗോകർണ വഴി യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

    TAGS:walkathonBangalore News
    News Summary - 300 km solo walk
