Madhyamam
    Crime
    Posted On
    17 Oct 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 10:31 AM IST

    സൈ​ബ​ർ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ 30 ല​ക്ഷം ന​ഷ്ടം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് 29,68,973 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ​രാ​തി. സൈ​ബ​ർ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് (സി.​ഇ.​എ​ൻ) ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സി. ​ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്താ​ണ്(41) പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് @Anjana_198_off ​എ​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡി​ൽ വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​വ് ടെ​ലി​ഗ്രാം വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ റോ​യ​ൽ മി​ന്റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട അ​യാ​ൾ സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണോ ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി​ദി​നം 1500 മു​ത​ൽ 5000 രൂ​പ വ​രെ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം.

    ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്ത് സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ മി​ന്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലി​ങ്ക് ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18നും ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10നും ​ഇ​ട​യി​ൽ 29,68,973 രൂ​പ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ൽ, ലാ​ഭ​മോ പ​ണ​മോ തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. താ​ൻ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ച​ന്ദ്ര​കാ​ന്ത് പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:KarnatakaLocal NewsCyber FraudCrime
