Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:00 AM IST

    ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​നി​ടെ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​നി​ടെ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹെ​ജ​മാ​ടി ബ്ര​ഹ്മ ബൈ​ദേ​ർ​ക്ക​ൽ ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​നി​ടെ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളെ പ​ടു​ബി​ദ്രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി മ​റി​യാ​മ്മ​ബേ​ഡി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശീ​ത​ൾ(30), കാ​ളി​യ​മ്മ(24), മാ​രി (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 24ന് ​ഉ​ത്സ​വ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​മ​ല (78) ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​യാ​യി​രു​ന്ന ശാ​ര​ദ പൂ​ജാ​രി ക​മ​ല​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​ക്ഷേ​ത്ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ ക​മ​ല​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന അ​വ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യും ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് പ​വ​ൻ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഡു​ബി​ദ്രെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ത്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsBengaluru Newstemple festivalgold necklace stealing
    News Summary - 3 women held for stealing gold necklace from elderly woman during Hejamadi temple festival
    Similar News
    Next Story
    X