Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 7:47 AM IST

    കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​കാ​ധി​നി​വേ​ശം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ണം -പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ 29ാം ആ​ഗോ​ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ത്രി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മ​റോ​ളി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​കാ​ധി​നി​വേ​ശം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ണം -പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ 29ാം ആ​ഗോ​ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ത്രി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് (പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ) മ​റോ​ളി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ജീ​ര്‍ണ​ത​യു​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളെ പു​റം​ത​ള്ളാ​നു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​മ്പ​സു​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ദ്യ​വും ല​ഹ​രി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടു​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ല​യ മേ​ധാ​വി​ക​ളും ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്ക​ണം. നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ വി​ജ്ഞാ​ന വി​പ്ല​വ​കാ​ല​ത്തും അ​ശ്ലീ​ല​ത​യു​ടെ ആ​ല​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ള​ച്ചി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്കി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ന്‍ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 29ാമ​ത് പ്രൊ​ഫ്കോ​ണി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​മ്മേ​ള​നം ആ​സ്​​പെ​യ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ​യും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഷ​ഹ്ബാ​സ് കെ. ​അ​ബ്ബാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് ഏ​ലാ​ങ്കോ​ട്, വി​സ്ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ൻ​ഫ​സ് മു​ക്രം, വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഇ. ​സു​ജൈ​ദ്, കെ.​എം. ഷാ​മി​ൽ, വി​സ്ഡം കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ കൊ​മ്പ​ന​ടു​ക്കം, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ല​ഫി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​യ്യി​ദ് ഷാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ‘സ​ർ​വൈ​വി​ങ് എ ​ഷെ​യ്ക്ക​ൻ വേ​ൾ​ഡ്’ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സി.​പി. സ​ലീം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. ലോ ​കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പി.​ഒ. ഫ​സീ​ഹ്, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഷി​യാ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എം.​ഇ.​എ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സി.​പി. ഹി​ലാ​ൽ സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ൻ ദേ​ശീ​യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ശി, കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്‌, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, യെ​ന​പ്പോ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്രോ ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ർ​ഹാ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഷീ ​സ്​​പേ​സ് സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ന്‌ വി​സ്ഡം വി​മ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ ഡോ. ​സി. റ​സീ​ല, വി​സ്ഡം ഗേ​ൾ​സ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ ടി.​കെ. ഹ​നീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ‘ടാ​ക്ലി​ങ് മോ​ഡേ​ൺ അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ​സ്’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​ദ​നി, ശ​ഫീ​ഖ് ബി​ൻ റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. സ​മ്മേ​ള​നം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ‘എ​ക്കോ​സ് ഓ​ഫ് അ​ൽ ഖു​ദ്സ്; ദ ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്റ്റോ​റി’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ ജി​യോ​പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ അ​ന​ലി​സ്റ്റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് ച​രി​ത്ര വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​പി.​ജെ. വി​ൻ​സ​ന്റ്, ഡോ. ​സി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല ബാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ സ​മാ​പി​ക്കും.

    ഇന്ന് സ​മ​കാ​ലി​ക ച​ർ​ച്ച

    പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ വേ​ദി​യി​ലെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വൈ​കീ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. മു​ൻ ദേ​ശീ​യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ശി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും.

    ‘വെ​ൻ ദി ​റി​ജിം ഫെ​യി​ത്സ്, ദി ​പീ​പ്പി​ൾ’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജു, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്. സ​ഞ്ജീ​വ്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഡോ. ​ജി​ന്റോ ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaprofconWisdom Islamic Organisation
    News Summary - 29th profcon global students conference
    Similar News
    Next Story
    X