Madhyamam
    Metro
    16 Nov 2025 7:51 AM IST
    മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ 28 കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്തു; അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് വ​നം​മ​ന്ത്രി

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി മ​റ്റു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ു
    മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ 28 കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്തു; അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് വ​നം​മ​ന്ത്രി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കി​ത്തൂ​ർ റാ​ണി ചെ​ന്ന​മ്മ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 28 കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ത്തു. അ​ണു​ബാ​ധ മൂ​ല​മാ​ണ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. വ​നം മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖാ​ണ്ഡ്രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി മൂ​ല​മാ​ണ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്ത​തെ​ന്നും മ​റ്റു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രോ​ഗം പ​ക​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ലി​ന ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വു​മാ​ണോ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം എ​ന്നും പൂ​ച്ച പോ​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണോ രോ​ഗം പ​ക​ർ​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ മൂ​ല​മാ​ണോ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    38 കൃ​ഷ്ണ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 28 എ​ണ്ണ​വും മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഫോ​റ​സ്റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ നാ​ഗ​രാ​ജ് ബ​ൽ​ഹാ​സു​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ്ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ബ​ന്നാ​ർ​ഘ​ട്ട സു​വോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

