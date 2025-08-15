Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 38 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 279 അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ചു; വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 38 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 279 അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ചു; വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 1987 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​ന്റേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 279 അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ര​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ 219 എ​ണ്ണം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടേ​തും 46 എ​ണ്ണം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടേ​തു​മാ​ണ്. ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലിം​ഗ​ഭേ​ദം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ​റി​ൽ (പി.​ഐ.​ഒ) നി​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​ഐ പ്ര​കാ​രം നേ​ടി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2003-2004, 2006-2007, 2014-2015 എ​ന്നീ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 17 അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 101 അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക്ക മ​ര​ണ​വും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണ്.

    പു​ഴു​ക്ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് അ​സ​ഹ​നീ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 1980ക​ൾ മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​നി​വാ​സ് റാ​വു നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ക​ന്യാ​ടി​യി​ൽ പു​തി​യ ഖ​ന​നം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്‌​കാ​ര കേ​സി​ൽ ക​ന്യാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ന​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക്ഷി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത്തെ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്.

    പു​ത്തൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്‌.​ഐ.​ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ജി​തേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ദ​യാ​മ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കു​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ 16ാം ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ത​ട​ഞ്ഞു.

