Madhyamam
    Metro
    Posted On
    25 Feb 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    25 Feb 2026 9:28 AM IST

    ബി.ജെ.പി സർക്കാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 2.64 ലക്ഷം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു -സിദ്ധരാമയ്യ

    സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരുവിലിറക്കുന്നു
    ബി.ജെ.പി സർക്കാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 2.64 ലക്ഷം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു -സിദ്ധരാമയ്യ
    ബംഗളൂരു: 2023ൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരമേറ്റപ്പോൾ 2.64 ലക്ഷത്തിലധികം സർക്കാർ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചൊവ്വാഴ്ച വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ധാർവാഡ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രസ്താവന. മുൻ ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ദീർഘകാലമായി തുടരുന്ന നിഷ്‌ക്രിയത്വമാണ് ഈ കെട്ടിക്കിടക്കലിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമയബന്ധിതമായി നിയമനം നടത്തുന്നതിനോ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള ഘടനാപരമായ ഒരു രൂപരേഖ തയാറാക്കുന്നതിനോ ആ സർക്കാറിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

    ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി നിരപരാധികളായ വിദ്യാർഥികളെ ഇപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണ് -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗാർഥികളെ അവരുടെ തയാറെടുപ്പിലും ഭാവിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അശാന്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

    2019നും 2023നും ഇടയിൽ ബി.ജെ.പി ഭരണകാലത്ത് നടന്ന നിയമന ക്രമക്കേടുകളും അഴിമതിയുമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് കാരണം. ഇത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുകയും ഗണ്യമായ കാലതാമസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. നിയമന പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വാസ്യത, സുതാര്യത, സ്ഥിരത എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ആഭ്യന്തര സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ കാരണം നിരവധി നിയമന പ്രക്രിയകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവന്നെന്നും അവ കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ കരിയർ അപകടത്തിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതിനുപകരം നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ ഈ പരിമിതികൾക്കിടയിലും, നമ്മുടെ സർക്കാർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും നീങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം, വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ 40,000ലധികം നിയമനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ കാലതാമസം കാരണം നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികൾ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാറിന് അറിയാമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, വ്യവസ്ഥാപരമായ കാലതാമസം കാരണം അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർക്കാർ ഇളവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ തുടരുകയാണെന്നും സുതാര്യമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും സമയബന്ധിതമായും കൂടുതൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ, നിരാശ, അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാലതാമസം തടയുന്നതിന് നിയമനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭരണപരവും നയപരവുമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. തസ്തികകൾ നികത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ഭരണപരമായ ശേഷി പുനർനിർമിക്കുക, നിയമനത്തിൽ നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, പ്രദേശങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും യോഗ്യരായ എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികൾക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികളോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, തയാറെടുപ്പ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ ശിൽപികൾ യുവാക്കളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തിയിലും എന്റെ സർക്കാർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അവസരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നെന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെന്നും പൊതുസേവനം അർഹതയുള്ള എല്ലാ യുവമനസ്സുകൾക്കും മാന്യവും നേടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ ഒരു പാതയായി തുടരുമെന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും -സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

    News Summary - 2.64 lakh posts were lying vacant when the BJP government stepped down," says Siddaramaiah
