Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right...
    Metro
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:45 AM IST

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ 2593 അ​തി​ക്ര​മ കേ​സു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    1989ലെ ​എ​സ്‌.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്
    Department of Social Welfare, Karnataka
    cancel
    camera_alt

    Department of Social Welfare, Karnataka

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 11 പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 2,593 കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു. തു​മ​കൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​; 407 കേ​സു​ക​ൾ. 346 കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബെ​ള​ഗാ​വി​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ യാ​ദ്ഗി​ർ-274. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ ആ​കെ 2,904 കേ​സു​ക​ളി​ൽ 311 കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. ശി​ക്ഷാ നി​ര​ക്ക് 11ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്നു. എ​സ്‌.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി നീ​തി എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    1989ലെ ​എ​സ്‌.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ അ​തി​ക്ര​മ കേ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ള്ളൂ. മൈ​സൂ​രു, ബെ​ള​ഗാ​വി, തു​മ​കൂ​രു, യാ​ദ്ഗി​ർ, വി​ജ​യ​പു​ര, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, കോ​ലാ​ർ, ക​ല​ബു​റ​ഗി, ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് (രാ​മ​ന​ഗ​ര), ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് എ​ന്നീ 11 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൈ​സൂ​രു, യാ​ദ്ഗി​ർ, ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ശി​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ അ​തി​ക്ര​മ കേ​സു​ക​ൾ ഈ ​നി​യു​ക്ത കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കോ​ട​തി​ക​ളാ​ണ് അ​വ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​കെ 6,761 കേ​സു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 50 കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ളും 90 ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ 35 കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ളി​ലും 55 ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സു​ക​ളി​ലും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​സ്‌.​സി/​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2023ൽ 99 ​ഉം 2024ൽ 114 ​ഉം ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, 2025ലെ ​ആ​ദ്യ ഏ​ഴ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ (ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ) 90 കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 55 കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 28 കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 50 കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ 35 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:atrocities against dalitsScheduled CastesScheduled TribesGovernment of Karnataka
    News Summary - 2593 atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes remain unresolved
    Similar News
    Next Story
    X