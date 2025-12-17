Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Dec 2025 7:59 AM IST
    date_range 17 Dec 2025 7:59 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ 25 അ​റ​സ്റ്റ്

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 219 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ 25 അ​റ​സ്റ്റ്
    ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഢി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ന​വം​ബ​ർ 30നും ​ഡി​സം​ബ​ർ 14നും ​ഇ​ട​യി​ൽ നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്‌​സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.‌​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം 25 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഢി പ​റ​ഞ്ഞു.12 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. 685.6 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും 1.5 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കി​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ജ​ന​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​റ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള കു​രു​ക്ക് മു​റു​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 14 വ​രെ പൊ​ലീ​സ് 107 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    219 പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് 562 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 671 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ 88.7 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക​ഞ്ചാ​വ്, 1.2 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ എം.​ഡി.​എം.​എ, 87,000 രൂ​പ​യു​ടെ എം.​ഡി.​എം.​എ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 1.7 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ച​ര​സ്, 94.7 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഹൈ​ഡ്രോ-​വീ​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ്, 50,000 രൂ​പ​യു​ടെ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ, 6,800 രൂ​പ​യു​ടെ ഭാ​ങ് ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ൾ, 1.9 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, 9,000 രൂ​പ​യു​ടെ ക​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    2024ൽ 88 ​കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 160 ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 1,026 ഉ​പ​ഭോ​ഗ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് 1,244 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 2023ൽ 94 ​കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 199 ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 619 ഉ​പ​ഭോ​ഗ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് 749 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ റാ​ൻ​ഡം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും പൊ​ലീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 100 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​വി​ടെ 6,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. 20 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ൽ​കി. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും.

    റാ​ൻ​ഡം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

