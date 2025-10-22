Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:09 AM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം: 20 പേ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്ക്

    ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം: 20 പേ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്ക്
    ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ബം​ഗ​ളൂ​രു മി​ന്റോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ 20 കേ​സു​ക​ൾ നാ​രാ​യ​ണ നേ​ത്രാ​ല​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ക​ല്‍ അ​ഞ്ചും രാ​ത്രി 15ഉം ​കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​റ്റാ​ൽ ത​ണു​ത്ത​തും ശു​ദ്ധ​വു​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ക​ഴു​ക​ണം. കൈ​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണു​ക​ൾ തി​രു​മ്മ​രു​ത്, ഉ​ട​ൻ നേ​ത്ര​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​നെ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​രാ​യ​ണ നേ​ത്രാ​ല​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര ഷെ​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    100 ക​ട​ന്ന് വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ക്ക​ലി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക 100 ക​ട​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം മ​ജെ​സ്റ്റി​ക്കി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യു മ​ലി​ന​മാ​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ 124 ആ​ണ് സൂ​ചി​ക.

    ക​സ്തൂ​രി ന​ഗ​ർ-114, മൈ​ല​സാ​ന്ദ്ര- 104, സ​നേ​ഗു​രു​വ​ന​ഹ​ള്ളി- 101 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജി​ൻ​ഡാ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​തോ​ത് 56.4 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, മൈ​സൂ​രു​റോ​ഡ്, ഹൊ​മ്പെ​ഗൗ​ഡ ന​ഗ​ർ, എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ആ​ർ ലേ​ഔ​ട്ട്, പി​ന്യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ചി​ക മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സൂ​ചി​ക​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - 20 people's eyes injured during Deepali celebration
