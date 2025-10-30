Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    30 Oct 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 9:46 AM IST

    ബേ​ഗൂ​ർ കാ​റ​പ​ക​ടം: ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും മ​രി​ച്ചു

    ബേ​ഗൂ​ർ കാ​റ​പ​ക​ടം: ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും മ​രി​ച്ചു
    ഹൈ​സം ഹ​നാ​ൻ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബേ​ഗൂ​ർ കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും മ​രി​ച്ചു. വ​യ​നാ​ട് ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് നു​ച്ചി​യ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഹൈ​സം ഹ​നാ​ൻ ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മൈ​സൂ​രു മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    25നാ​ണ് മൈ​സൂ​രു ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​നു​സ​മീ​പം ബേ​ഗൂ​രി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റി​ൽ ടോ​റ​സ് ലോ​റി ഇ​ടി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് ക​രി​ഞ്ചേ​രി അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ (54), ഹൈ​സം ഹ​നാ​ന്റെ മാ​താ​വ് ജ​സീ​റ (28) എ​ന്നി​വ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് നു​ച്ചി​യ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി. താ​യ് ല​ൻ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. അ​പ​ക​ട സ​മ​യ​ത്ത് അ​ഞ്ചു​പേ​രാ​ണ് സ്വി​ഫ്റ്റ് കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി, ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ന​സീ​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

    TAGS:Accident DeathDeath Newschild deathBangalore News
    News Summary - 2 year old dead in begoor accident
