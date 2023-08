cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 188 ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ന​ഗ​ര ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ തു​റ​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 197 കാ​ന്റീ​നു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. പു​തി​യ കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ബി.​എം.​പി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2013-2018 കാ​ല​ത്തെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​ൻ. ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്ന ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​ര​ഹി​ത ന​ഗ​രം എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. പ്ര​ഭാ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു​രൂ​പ​യും ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം, രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് 10 രൂ​പ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക മെ​നു​കൂ​ടി ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബി.​ബി.​എം.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 197 ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് 21.29 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​നി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വ് 62 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 25 രൂ​പ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ. ബാ​ക്കി 37 രൂ​പ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കും. കാ​ന്റീ​നി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും രു​ചി​യും ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ •സം​സ്ഥാ​ന ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി ഗൊ​ബ്ബ​ര​ഗു​ണ​ഡെ​യി​ൽ അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ന​ൽ​കും •ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ ക്ലാ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 78.13 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു •കു​ട​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് 27.88 കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി •ഗ​ദ​ഗ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ 450 കി​ട​ക്ക​യു​ള്ള പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് 138 കോ​ടി​യാ​യി പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ചു Show Full Article

188 more Indira canteens to be opened in the state