    date_range 18 Sept 2025 7:24 AM IST
    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ 18,500 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കും -മ​ന്ത്രി മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന​തോ​ടെ 13,500 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍, എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 18,500 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്രൈ​മ​റി, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന​തോ​ടെ 13,500 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 5,428 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മി​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​വേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ 8,200 ക്ലാ​സ്​ മു​റി​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ 3,000 ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ള്‍ അ​ധി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ 800 ഓ​ളം തൈ​ക​ള്‍ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 79 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

