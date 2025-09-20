Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:15 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് 18,000 കോ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് 18,000 കോ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 110 കി.​മീ​റ്റ​ർ എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ട​നാ​ഴി പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റം വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ത​യാ​റാ​ക്കി. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന് 3,000 കോ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ് 18,000 കോ​ടി​യോ​ളം വ​രും. പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജി.​ബി.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. 25 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട റോ​ഡു​ക​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​കാ​ശ​പ്പാ​ത​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പോ​യ​ന്റ്, എ​ക്സി​റ്റ് പോ​യ​ന്റ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും.

    പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് (പി.​പി.​പി) കീ​ഴി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ബം​ഗ​ളൂ​രു -മൈ​സൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ടോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും യാ​ത്രാ സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ട​നാ​ഴി വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Traffic blockmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - 18,000 crores for Bengaluru to control traffic congestion
    Similar News
    Next Story
    X