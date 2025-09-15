Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:55 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 18 ദി​വ​സം ദ​സ​റ അ​വ​ധി

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 18 ദി​വ​സം ദ​സ​റ അ​വ​ധി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ദ​സ​റ അ​വ​ധി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ 18 ദി​വ​സ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​വ​ധി. ദ​സ​റ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യും ലാ​ൽ ബ​ഹ​ദൂ​ർ ശാ​സ്ത്രി​യു​ടെ ജ​യ​ന്തി​യും ആ​യ​തി​നാ​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ദി​വ​സം ആ​ച​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം ടേം ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യ​യ​ന കാ​ലം 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ മ​ഴ കാ​ര​ണം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ കാ​ര​ണം 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​മൂ​ലം അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ളും കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - 18-day Dussehra holiday in Karnataka
