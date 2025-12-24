Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right17ാമ​ത്​ ഫി​ലിം...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:41 AM IST

    17ാമ​ത്​ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റ് വ​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    17ാമ​ത്​ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റ് വ​രെ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റു വ​രെ ന​ട​ക്കും. സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ധാ​ൻ​സൗ​ധ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    200ൽ ​അ​ധി​കം സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​റി​ലെ ലു​ലു മാ​ളി​ലെ സി​നി​പോ​ളി​സാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി. 11 സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 400 സി​നി​മ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കും. 2025ൽ ​അ​ന്ത​രി​ച്ച ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ന​ടി ബി. ​സ​രോ​ജ ദേ​വി, ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര, മ​ല​യാ​ളി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:film festivalBengaluru NewsMovie NewsEntertainments
    News Summary - 17th Film Festival from January 29 to February
    Similar News
    Next Story
    X