Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദേവനഹള്ളിക്ക് സമീപം...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 9:06 AM IST

    ദേവനഹള്ളിക്ക് സമീപം 1777 ഏക്കർ പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ദേവനഹള്ളിക്ക് സമീപം 1777 ഏക്കർ പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ച​ന്ന​രാ​യ​പ​ട്ട​ണ ഹോ​ബ്ലി​യി​ലെ 13 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ 1777 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ക, ക​ർ​ഷ​ക​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യം.

    കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക നി​കു​തി ഇ​ള​വു​ക​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക ബി​സി​ന​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ് വി​ക​സ​നം, ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ത്തു​ക​ൾ, കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജ്, ജൈ​വ​കൃ​ഷി പി​ന്തു​ണ, ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്സ് പോ​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ണ്, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം, ഇ-​ട്രേ​ഡി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നീ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ പൂ​ര്‍ണ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സെ​ൽ​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsagriculturalDevanahalliAcres
    News Summary - 1777 acres near Devanahalli declared as special agricultural zone
    Similar News
    Next Story
    X