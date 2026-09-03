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    ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​രേ​ത​രു​ടെ പേ​രി​ൽ 177 കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു

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    തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് രേ​വ​ണ്ണ
    ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​രേ​ത​രു​ടെ പേ​രി​ൽ 177 കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി പ​ദ്ധ​തി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 177 കോ​ടി രൂ​പ അ​യ​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഉ​റ​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ച്ച്.​എം. രേ​വ​ണ്ണ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണി​ത്.

    ബി.​പി.​എ​ൽ, എ.​പി.​എ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 2000 രൂ​പ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി. പി​ഴ​വ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വീ​ടു​തോ​റു​മു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് രേ​വ​ണ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. 200 യൂ​നി​റ്റ് വ​രെ വൈ​ദ്യു​തി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ ഗൃ​ഹ ജ്യോ​തി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, വാ​ർ​ഡ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ് അം​ഗ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഓ​രോ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ, പി​ന്നാ​ക്ക, പൊ​തു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് മേ​ൽ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യും വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കൂ എ​ന്നും രേ​വ​ണ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം പേ​യ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് രേ​വ​ണ്ണ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​വി​യി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് സം​വി​ധാ​ന​വും മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​മാ​സ അ​രി അ​ഞ്ച് കി​ലോ കു​റ​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ്യ എ​ണ്ണ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ദി​ര കി​റ്റ് ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ബ്സി​ഡി അ​രി ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മെ​ന്ന് രേ​വ​ണ്ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - 177 crores invested in deceased account under Grihalakshmi scheme
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