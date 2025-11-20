Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:59 AM IST

    മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനയാത്ര ബസ് മറിഞ്ഞ് 15 പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനയാത്ര ബസ് മറിഞ്ഞ് 15 പേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    മലയാളി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായെത്തിയ പഠനയാത്ര

    സംഘത്തിന്റെ ബസ് ബംഗളൂരു ഹാസനിൽ

    അപകടത്തില്‍പെട്ടപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ഹാസന് സമീപം മലയാളി വിദ്യാർഥികളുമായെത്തിയ പഠനയാത്ര സംഘത്തിന്റെ ബസ് മറിഞ്ഞ് 15 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം. അറക്കൽഗു‍‍ഡ് താലൂക്കിൽ മൊറാർജി ദേശായി സ്കൂളിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് അപകടം.

    വിനോദസഞ്ചാര സംഘം നാലു ബസുകളിലായി ബംഗളൂരു സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിലൊരു ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിയുകയായിരുന്നു. ബസിൽ 45ഓളം വിദ്യാർഥികളുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നയുടനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വിദ്യാർഥികളെ അറക്കൽഗു‍‍ഡ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി. അതിനുശേഷം രാത്രി തന്നെ സംഘം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bus Accidentmalayali studentsTourist Bus
    News Summary - 15 injured as bus carrying Malayali students overturns
    Similar News
    Next Story
    X