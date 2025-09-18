Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​ൽ​മാ​ട്ടി...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:57 AM IST

    അ​ൽ​മാ​ട്ടി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ഉ​യ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 1.33 ല​ക്ഷം ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Almatti dam
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​മാ​ട്ടി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​പ്പ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ പ​ദ്ധ​തി(​യു.​കെ.​പി) ഫേ​സ് 3 ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 1.33 ല​ക്ഷം ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്. അ​ല്‍മാ​ട്ടി ഡാ​മി​ന്‍റെ ഉ​യ​രം 519.6 മീ​റ്റ​റി​ല്‍നി​ന്നും 524.256 മീ​റ്റ​റാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തോ​ടെ ഡാ​മി​ന്‍റെ സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി 100 ടി.​എം.​സി.​എ​ഫ്.​ടി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ക​യും 5.94 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്ത് ജ​ല​സേ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ വ​ന്‍കി​ട ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​യ അ​പ്പ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ പ​ദ്ധ​തി ഫേ​സ്-3​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 70,000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​രും. നി​ല​വി​ല്‍ അ​ല്‍മാ​ട്ടി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി 123.08 എം.​സി.​എ​ഫ്.​ടി​യാ​ണ്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ഷ്ണ ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ൽ​മാ​ട്ടി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​​ന്‍റെ ഉ​യ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന കൃ​ഷ്ണ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ല്‍-2 വി​ധി​ക്കാ​യു​ള്ള ഗെ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 1,33,867 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ 75,563 ഏ​ക്ക​ർ മു​ങ്ങി​പ്പോ​കും. 51,837 ഏ​ക്ക​ർ ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും 6,469 ഏ​ക്ക​ർ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​വ​രും. ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ 20 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും 11 വാ​ർ​ഡു​ക​ളും മു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജ​ല​സേ​ച​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക് ഏ​ക്ക​റി​ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ക്ക്​ ഏ​ക്ക​റി​ന് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കും.

    ക​നാ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ജ​ല​സേ​ച​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക് ഏ​ക്ക​റി​ന് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ക്ക്​ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കും. ഭൂ​മി വി​ട്ടു ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക​രോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷ്ണ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ല്‍ വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നി​ട്ട് 12 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി. കേ​ന്ദ്രം ഇ​തു​വ​രെ ഗെ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​നാ​ല്‍ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും വി​ജ്ഞാ​പ​നം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ര്‍ദം മൂ​ലം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി സി.​ആ​ര്‍. പാ​ട്ടീ​ല്‍ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​യ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന എ​ന്നി​വ​ക്കു പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വും എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന ജ​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഗെ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    അ​ൽ​മാ​ട്ടി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​​ന്റെ ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ് നാ​വി​സ് നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ത​ന്നെ ഇ​തി​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ള്‍ വി​ഷ​യം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:damAlmatyBangalore News
    News Summary - 1.33 lakh acres of land will be acquired to increase the height of Almaty Dam
    Similar News
    Next Story
    X