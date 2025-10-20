Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:12 PM IST

    കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പരിപാടിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 13 പേർ തളർന്നുവീണു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ത്തൂ​രി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് 13 പേ​ർ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു. അ​ശോ​ക് റാ​യി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​മ്പെ​ട്ടു ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ശോ​ക ജ​ന​മ​ന 2025’പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​സ്ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​ന​മ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ 13ാം വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു മ​ണി​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ള്ള​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഇ​ല്ലാ​തെ ജ​നം വ​ല​ഞ്ഞു. തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​യും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചു​മാ​ണ് ത​ള​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്. ഇ​വ​രെ പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പ്ര​ഥ​മ​ശു​​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    News Summary - 13 fall ill due to fatigue during CM Siddaramaiah's Puttur event
