Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകർണാടക ട്രാൻസ്‌പോർട്ട്...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 May 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 8:56 AM IST

    കർണാടക ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ 12.5 ശതമാനം വർധനവ്

    text_fields
    bookmark_border
    പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന 2025 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ
    കർണാടക ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ 12.5 ശതമാനം വർധനവ്
    cancel

    ബംഗളൂരു: കർണാടക സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഗതാഗത കോർപറേഷനുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 12.50 ശതമാനം ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേതന പരിഷ്കരണത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി.

    കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപറേഷൻ, ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപറേഷൻ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപറേഷൻ, കല്യാണ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപറേഷൻ, പൂർവ കിങ്കോറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കാണ് പരിഷ്‌കാരം ബാധകമാകുക.

    പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന 2025 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിലവില്‍ വരും. 2026 ജൂലൈയിൽ നൽകുന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കും. 2025 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ 2026 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കുടിശ്ശിക അതത് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപറേഷനുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൽകുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnataka Transport DepartmentmetronewsBanglore
    News Summary - 12.5% hike in the salary of Karnataka transport employees
    Similar News
    Next Story
    X