Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:53 AM IST

    124 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യിൽ​

    124 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യിൽ​
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സി​ച്ച 124 ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ (സി.​സി.​ബി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    സി.​സി.​ബി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ല് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ഗോ​ഡി, വ​ർ​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡു​ക​ളിൽ താ​മ​സി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 48 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 42 സ്ത്രീ​ക​ളും 34 കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 124 പേ​രെ​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജനൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ് (എ​ഫ്.​ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍.​ഒ) അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന 200 വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഇ​തു​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്, ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബെം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:police custodycitizensBangladeshiArrest
    News Summary - 124 Bangladeshi citizens in police custody
