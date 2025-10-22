Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    22 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 8:43 AM IST

    നഗര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 1.2 ല​ക്ഷം കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പാ​ളി ടാ​ർ ഇ​ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു​വി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ സ​മീ​പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​വു​മാ​യ വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 1.2 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. പു​തി​യ ഔ​ട്ട​ർ റി​ങ് റോ​ഡു​ക​ൾ, ട​ണ​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ, ഫ്ലൈ ​ഓ​വ​റു​ക​ൾ, ഡ​ബ്ൾ ഡെ​ക്ക​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ചി​ക്പേ​ട്ടി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വൈ​റ്റ്-​ടോ​പ്പി​ങ്ങി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ലും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യ​നു​സ​രി​ച്ച്, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 87 ശ​ത​മാ​ന​വും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി തെ​റ്റാ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പൈ​സ പോ​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് 1.2 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ വി​ക​സ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ റോ​ഡ് പോ​ലും നി​ർ​മി​ച്ചി​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ റോ​ഡു​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ കു​ഴി​ക​ളും അ​ട​ച്ച് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പാ​ളി ടാ​ർ ഇ​ടാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി.​ബി.​എം.​പി ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​ഹേ​ശ്വ​ര റാ​വു​വി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ആ​ർ. അ​ശോ​ക, ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത് വാ​യി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​രോ​പി​ച്ചു. തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ എം.​പി​യെ ‘അ​മാ​വാ​സി സൂ​ര്യ​ൻ’ (പ്ര​കാ​ശി​ക്കാ​ത്ത സൂ​ര്യ​ൻ) എ​ന്നു വി​ളി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് ചെ​യ്ത അ​നീ​തി​യെ​യും വ​ഞ്ച​ന​യെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു വാ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും ആ​രാ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Siddaramaiahurban developmentBangalore News
    News Summary - 1.2 lakh crores to be invested in urban development - Chief Minister
