Madhyamam
    1 Feb 2026 8:50 AM IST
    1 Feb 2026 8:50 AM IST

    സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി മ​രി​ച്ചു

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം
    സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി മ​രി​ച്ചു
    ത​നു​ശ്രീ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി മ​രി​ച്ചു. റാ​യ്ചൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സി​ന്ദ​നൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​രു​കു​ന്ദ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ത​നു​ശ്രീ(11) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ സ​മ​യ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച വ​യ​റി​ല്‍ തൊ​ട്ട​താ​വാം മ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ ഉ​ട​നെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ ത​നു​ശ്രീ​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ​യും സ്കൂ​ൾ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ​യും അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സി​ന്ദ​നൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    News Summary - 11-year-old girl dies after being electrocuted at school
