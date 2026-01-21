Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right106 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:34 AM IST

    106 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    106 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    റ​ഫീ​ഖ്, സാ​ദി​ഖ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 106 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചാ​ർ​മാ​ഡി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പി. ​റ​ഫീ​ഖ് (37), അ​ബ്ദു​ൽ സാ​ദി​ഖ് (37) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    കാ​റി​ലും ച​ര​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ​ജ​ൻ​ക​ടി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. റ​ഫീ​ഖ് ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 100 ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള ക​ഞ്ചാ​വ് ഇ​ല​ക​ൾ, പൂ​ക്ക​ൾ, വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സാ​ദി​ഖ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ച​ര​ക്ക് വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 106 കി​ലോ​യും 60 ഗ്രാ​മും ഭാ​ര​മു​ള്ള 73 കെ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 53.03 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, കേ​ര​ളം, മം​ഗ​ളൂ​രു, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ര​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    1985ലെ ​നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ‌.​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ്) ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 8 (സി) (​ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു), സെ​ക്ഷ​ൻ 20 (ബി) (ii) (​സി) (വാ​ണി​ജ്യ അ​ള​വ്) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഗു​ണ​പാ​ല ജെ.​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഹ​രീ​ഷ്, ഹ​ർ​ഷി​ത്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, അ​ദ്ര​മ, പ്ര​ശാ​ന്ത് റാ​യ്, പ്ര​വീ​ൺ റാ​യ്, ഭ​വി​ത് റൈ, ​നാ​ഗ​രാ​ജ്, സ​തീ​ഷ്, ര​മേ​ഷ്, സു​ബ്ര​മ​ണി, വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mangaloreGanja caseArrest
    News Summary - 106 kg of ganja seized; two arrested
    Similar News
    Next Story
    X