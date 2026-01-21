106 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി കടത്തുകയായിരുന്ന 106 കിലോ കഞ്ചാവ് പുത്തൂർ റൂറൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. ബെൽത്തങ്ങാടി താലൂക്കിലെ ചാർമാഡി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പി. റഫീഖ് (37), അബ്ദുൽ സാദിഖ് (37) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കാറിലും ചരക്ക് വാഹനത്തിലും കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമത്തിലെ സജൻകടിയിൽ പൊലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തി. റഫീഖ് ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഏകദേശം 100 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കഞ്ചാവ് ഇലകൾ, പൂക്കൾ, വിത്തുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. സാദിഖ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചരക്ക് വാഹനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 106 കിലോയും 60 ഗ്രാമും ഭാരമുള്ള 73 കെട്ടുകൾ കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു.
പിടിച്ചെടുത്ത കള്ളക്കടത്തിന്റെ ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം 53.03 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, കേരളം, മംഗളൂരു, ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിൽപനക്കായി കഞ്ചാവ് കടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് വാഹനങ്ങളും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
1985ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻ.ഡി.പി.എസ്) ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 8 (സി) (ഉൽപാദനം നിരോധിക്കുന്നു), സെക്ഷൻ 20 (ബി) (ii) (സി) (വാണിജ്യ അളവ്) എന്നിവ പ്രകാരം പുത്തൂർ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുകയാണ്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗുണപാല ജെ.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരായ ഹരീഷ്, ഹർഷിത്, പ്രശാന്ത്, അദ്രമ, പ്രശാന്ത് റായ്, പ്രവീൺ റായ്, ഭവിത് റൈ, നാഗരാജ്, സതീഷ്, രമേഷ്, സുബ്രമണി, വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് നടത്തിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register