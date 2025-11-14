Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 8:45 AM IST

    മൈസൂരുവിൽ 10 പൊലീസ് ചെക്ക് പോയന്റുകൾ

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളിലെ ​പ്രകോപന പോ​സ്റ്റു​ക​ൾക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    മൈസൂരുവിൽ 10 പൊലീസ് ചെക്ക് പോയന്റുകൾ
    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് 10 ചെ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മൈ​സൂ​രു പൊ​ലീ​സ് രാ​ത്രി​കാ​ല പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി​കാ​ല പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ട്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ലും എ​ൻ​ട്രി, എ​ക്സി​റ്റ് പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലും ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കും.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​രം, ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ക​യും ഡോ​ർ ഫ്രെ​യിം മെ​റ്റ​ൽ ഡി​റ്റ​ക്ട​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. ഹോ​ട്ട​ൽ, ഹോം ​സ്റ്റേ, ലോ​ഡ്ജ്, ഡോ​ർ​മെ​ട്രി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​നോ​ദ്ദേ​ശ്യം എ​ന്നി​വ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മോ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മോ ആ​യ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 10 police check points in mysore
