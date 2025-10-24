Begin typing your search above and press return to search.
    കർണാടകയിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സ് പാതിയിൽ നിർത്തിയാൽ 10 ലക്ഷം പിഴ

    ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സി​ന് പി​ഴ നാ​ലു ല​ക്ഷം
    കർണാടകയിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സ് പാതിയിൽ നിർത്തിയാൽ 10 ലക്ഷം പിഴ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഡെ​ന്റ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി മു​ത​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഫോ​മി​ൽ ബോ​ണ്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക്കു ശേ​ഷ​വും അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പും കോ​ഴ്‌​സ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കോ​ഴ്സ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​രീ​ക്ഷ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഇ.​എ) 2025ലെ ​ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ/​ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഇ-​ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബു​ള്ള​റ്റി​നി​ൽ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. ബോ​ണ്ട് പി​ഴ തു​ക​യും മ​റ്റു നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​ങ്ങ​നെ:

    ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന് ശേ​ഷ​വും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ന് മു​മ്പും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സീ​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്രോ​സ​സി​ങ് ഫീ​സ് 25,000 രൂ​പ​യാ​യി​രി​ക്കും. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ഡി​ഗ്രി സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക്ക​കം ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ബി​രു​ദ​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഡി​പ്ലോ​മ​ക്ക് 60,000 രൂ​പ​യും അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷ​വും മോ​പ് അ​പ്പി​ന് മു​മ്പും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ ബി​രു​ദ​ത്തി​ന് ഏ​ഴു ല​ക്ഷ​വും ഡി​പ്ലോ​മ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് പി​ഴ. അ​തി​നു​ശേ​ഷം മോ​പ്-​അ​പ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ എ​ട്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദം/​ഡി​പ്ലോ​മ), ആ​റ് ല​ക്ഷം രൂ​പ (ഡെ​ന്റ​ൽ ബി​രു​ദം/​ഡി​പ്ലോ​മ) പി​ഴ​യും അ​ട​ക്ക​ണം. സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യും പി​ഴ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

