Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ 10...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:40 AM IST

    മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ പുഷ്പമേള

    text_fields
    bookmark_border
    മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ പുഷ്പമേള
    cancel
    camera_alt

    മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന പു​ഷ്പ​മേ​ളക്കുള്ള ഒരുക്കം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ഗി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ പു​ഷ്പ​മേ​ള ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​ഷ്പ​മേ​ള 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ഡോ. ​എ​ച്ച്.​സി. മ​ഹാ​ദേ​വ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ശൃം​ഗേ​രി​യി​ലെ ശ്രീ ​ശാ​ര​ദാം​ബ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പു​ഷ്പ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം.

    പു​ഷ്പ​മേ​ള​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​കാ​ലി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യി​ല്‍ വി​വ​രി​ക്കും. അ​ന്ത​രി​ച്ച പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സാ​ലു​മ​ര​ദ തി​മ്മ​ക്ക​യു​ടെ ‘തി​ന’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ച്ച ഛായാ​ചി​ത്രം, മു​മ്മാ​ടി കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ വാ​ഡി​യാ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം, പ​ച്ച​ക്ക​റി കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ൾ, രാ​ധ-​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ കാ​ണാം.

    ടാ​ങ്ക്, യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ൽ, യു​ദ്ധ​വി​മാ​നം, കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ഛോട്ടാ ​ഭീം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പു​ഷ്പ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന 50 പേ​ര്‍ക്ക് ക​റ്റാ​ർ വാ​ഴ, തു​ള​സി, മു​ല്ല​പ്പൂ, വെ​റ്റി​ല, എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തൈ​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. പാ​വ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, ജ​യ​ചാ​മ​രാ​ജ വാ​ഡി​യാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വൊ​ഡ​യാ​ർ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തെ അ​പൂ​ർ​വ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ, മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 9.30 വ​രെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MysorenewsMysore Palaceflower festival
    News Summary - 10-day flower festival at Mysore Palace
    Similar News
    Next Story
    X