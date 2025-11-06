Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:28 AM IST

    മാ​റാ​ക്ക​ര സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സീ​സ​ൺ-5;ഐ​ഡോ​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    മാ​റാ​ക്ക​ര സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സീ​സ​ൺ-5;ഐ​ഡോ​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മാ​റാ​ക്ക​ര സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മാ​റാ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി അ​ബു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ്ബേ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​റാ​ക്ക​ര സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ണി​ൽ ഐ​ഡോ​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. സ്കൈ ​സ്പീ​ഡ് നോ​ബി​ൾ എ​ഫ്.​സി റ​ണ്ണേ​ഴ്സും എ​ഫ്.​സി ജ​ഗോ​ബോ​ണി​റ്റോ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ റ​ണ്ണ​റ​പ്പും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സോ​ക്ക​ർ​ഫെ​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. ഷ​രീ​ഫ് ക​രേ​ക്കാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ജാ​ഫ​ർ പ​തി​യി​ൽ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​മീ​ർ നെ​യ്യ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മാ​റാ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ഷി​ഹാ​ബ്, സ​മീ​ർ ബാ​പ്പു, ജ​ലീ​ൽ കൊ​ന്ന​ക്ക​ൽ, ഷെ​രീ​ഫ് മു​ത്തു, ഇ​യാ​സ് മ​ണ്ണെ​ത്ത്, പി. ​സൈ​ദ​ല​വി, മു​ബ​ഷി​ർ, സി.​പി. അ​യൂ​ബ്, ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബാ​പ്പു ചേ​ല​കു​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലോ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി​ദ്ദീ​ഖ​ലി രാ​ങ്ങാ​ട്ടൂ​ർ, അ​ഡ്വ. ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹൂ​മോ​ൻ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​തി​ങ്ങ​ൽ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഏ​റ​യ​സ്സ​ൻ, പി.​ടി. അ​ഷ​റ​ഫ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ബാ​ബു ക​ലോ​ടി, എ.​പി. ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ​ലി പു​തു​ക്കു​ടി, സൈ​ദ് മാ​റാ​ക്ക​ര, റാ​ഷി​ദ് തൊ​ഴ​ലി​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ത​ല​കാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​യ​നി​കു​ന്ന​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സ​ലാം, സി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, മ​ഷ്റൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ നെ​യ്യ​ത്തൂ​ർ, ബാ​ദു​ഷ പ​ള്ളി​മ​ലി​ൽ, ജാ​ബി​ർ, അ​സീ​സ്, ശൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

